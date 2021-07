(Di domenica 11 luglio 2021) Luceverdene ha trovati dalla redazione Buon pomeriggio si mantiene sostanzialmente regolare la circolazione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo su raccordo e consolariè scorrevole anche su Pontina e Aurelia restano rallentamenti con Coda a tratti sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica tutto regolare sulla Nettunense dopo il grave incidente avvenuto 3 aprile che è un po’ di carne la circolazione è tornata scorrevole torniamo aal 31 polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Chiana tra via Agri e via Tagliamento in direzione di Corso Trieste la ragione lungo la sede stradale mentre ...

Advertising

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-07-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente-Lungotevere Farnesina ?????? Traffico rallentato altezza Salita del Buon Pastore #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente -Via Polense - ?????? Traffico rallentato altezza Via Lunano #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

"La maggior parte deldi ritorno in Finlandia - si legge nel testo, firmato dal direttore generale Prevenzione del dicastero, Giovanni Rezza - ha avuto luogo tra il 21 e il 25 giugno 2021. A ......in occasione dell'allestimento del maxischermo ai Fori imperiali mentre sarà interdetta al... Aè anche previsto il divieto di vendita di bevande in vetro dalle 7 per 24 ore. Sotto la ...Grave incidente stradale questa mattina a Casalpalocco, Roma. Intorno alle ore 6,30 di questa mattina intervento della Polizia Locale , X Gruppo Mare, in via del Canale della Lingua all'intersezione c ...Sul luogo dell’incidente oltre le pattuglie per i rilievi, sono arrivate altre 4 unità dei caschi bianchi per la provvisoria chiusura della via e per deviare il traffico. Gli agenti del X Gruppo, ...