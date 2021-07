Mancini e Vialli | l’abbraccio dopo il trionfo – Video

Advertising

rtl1025 : ? Meraviglioso l'abbraccio tra Roberto #Mancini e Gianluca #Vialli ?????? #Euro2020Final #ItaliaInghilterra #ItaEng - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - AndreaInApnea : RT @MarcoAMunno: Mancini & Vialli ?? #Euro2020 - notrealamadani : RT @MarcoAMunno: Mancini & Vialli ?? #Euro2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Vialli

Robertoe Gianlucasi sono abbracciati in lacrime dopo la vittoria dell'Italia ai rigori contro l'Inghilterra a Wembley ( GLI HIGHLIGHTS - FOTORACCONTO ). 'Con lui c'è un'amicizia che va al ...Italia - Inghilterra: Gigio Donnarumma para il rigore decisivo escoppia a piangere. Tra i primi ad abbracciarlo, di nuovo, l'amico fraterno Gianluca, anche lui in un pianto disperato."L'abbraccio e le lacrime con Vialli, 30 anni fa eravamo insieme qui e perdemmo. Poi siamo amici da una vita. Riportare la coppa in Italia dopo tanti anni è incredibile. Vialli e ...L’abbraccio tra Roberto Mancini e Luca Vialli tra gioia e commozione dopo il trionfo dell’Italia a Euro 2020. Il ct e Vialli, legatissimi in campo e fuori, colgono un successo straordinario a Wembley, ...