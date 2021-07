Malta, 150 ragazzi italiani in quarantena: oltre 60 sono positivi 'Isolati in un albergo a 4 stelle' (Di domenica 11 luglio 2021) Sale ad almeno 150 il numero dei giovani italiani in quarantena obbligatoria a . Lo si apprende da fonti diplomatiche, che specificano come siano ' oltre 60 i positivi ' fra i ragazzi italiani posti ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Sale ad almeno 150 il numero dei giovaniinobbligatoria a . Lo si apprende da fonti diplomatiche, che specificano come siano '60 i' fra iposti ...

Advertising

Gazzettino : Malta, 150 ragazzi italiani in quarantena: oltre 60 sono positivi. «Isolati in un albergo a 4 stelle» - mattinodinapoli : Malta, 150 ragazzi italiani in quarantena: oltre 60 sono positivi. «Isolati in un albergo a 4 stelle» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Malta, sono 150 i ragazzi italiani in quarantena: oltre 60 sono positivi - italialcentro : RT @ilmessaggeroit: Malta, sono 150 i ragazzi italiani in quarantena: oltre 60 sono positivi - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Malta, sono 150 i ragazzi italiani in quarantena: oltre 60 sono positivi -