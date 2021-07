Loki: "La voce di Throg era quella di Chris Hemsworth", svela la regista (Di domenica 11 luglio 2021) La regista di Loki Kate Herron ha rivelato che a doppiare Throg nell'episodio 5 della serie di Disney+ è stasto proprio Chris Hemsworth. Il quinto episodio di Loki è stato quello che si può definire uno showcase di Varianti del Dio dell'Inganno, ma non solo: per qualche secondo sullo schermo abbiamo potuto ammirare una particolare Variante del Dio del Tuono, Throg, che ora sappiamo essere stata doppiata proprio da Chris Hemsworth. Avete presente quel momento dell'episodio in cui Loki viene accompagnato da Kid ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021) LadiKate Herron ha rivelato che a doppiarenell'episodio 5 della serie di Disney+ è stasto proprio. Il quinto episodio diè stato quello che si può definire uno showcase di Varianti del Dio dell'Inganno, ma non solo: per qualche secondo sullo schermo abbiamo potuto ammirare una particolare Variante del Dio del Tuono,, che ora sappiamo essere stata doppiata proprio da. Avete presente quel momento dell'episodio in cuiviene accompagnato da Kid ...

