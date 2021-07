«La Nazione è con voi!»: così il principe William tifa Inghilterra (Di domenica 11 luglio 2021) Tra gli omaggi alla nazionale inglese in vista della finale di Euro2020 contro gli Azzurri, ne arriva un altro, direttamente dalla Royal family. Si tratta di quello del principe William, dopo l’augurio diffuso in forma scritta ieri, 10 luglio, dalla regina Elisabetta. «Voglio augurarvi la migliore fortuna per stasera», ha detto il principe in un filmato poi ripreso e pubblicato anche dall’emittente Cbs. «Che prestazione di squadra è stata! Ognuno ha fatto la sua parte e anche chi ha lavorato dietro le quinte è stato essenziale. Avete tirato fuori il meglio dell’Inghilterra e siamo tutti con voi. Tutta la ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Tra gli omaggi alla nazionale inglese in vista della finale di Euro2020 contro gli Azzurri, ne arriva un altro, direttamente dalla Royal family. Si tratta di quello del, dopo l’augurio diffuso in forma scritta ieri, 10 luglio, dalla regina Elisabetta. «Voglio augurarvi la migliore fortuna per stasera», ha detto ilin un filmato poi ripreso e pubblicato anche dall’emittente Cbs. «Che prestazione di squadra è stata! Ognuno ha fatto la sua parte e anche chi ha lavorato dietro le quinte è stato essenziale. Avete tirato fuori il meglio dell’e siamo tutti con voi. Tutta la ...

"La Nazione è con voi!": così il principe William tifa Inghilterra Tutta la Nazione è con voi. Portatela a casa". Un filmato girato in solitaria, quello di William: la moglie e duchessa di Sussex, Kate Middleton, è impegnata nei festeggiamenti per la vittoria di ...

