WTA Bastad 2021, in finale Olga Govortsova battuta da Nuria Parrizas Diaz

La finale del torneo WTA Bastad di tennis (di categoria WTA 125), ovvero il Nordea Open, disputato sulla terra battuta outdoor svedese, sorride alla spagnola Nuria Parrizas Diaz, che batte la numero 7 del seeding, la bielorussa Olga Govortsova, con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e dodici minuti di gioco. Copione simile per i due set: l'iberica vince senza mai cedere il servizio, con break nel terzo e nel settimo game della prima partita e nel primo e nel quinto gioco della seconda frazione. Entrambi i set durano 36 minuti e nel complesso la spagnola ...

