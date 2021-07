Ultime Notizie Roma del 10-07-2021 ore 19:10 (Di sabato 10 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano ancora emergenza covid in primo piano Allora mi fa volare tra i giovani in Italia diverse regioni coinvolte nell’operazione di tracciamento di Casina ti fra i ragazzi in vacanza in un villaggio a Manfredonia focolaio anche dopo l’evento in un locale all’aperto 30 i giovani positivi classe infine tra studenti a Malta bloccati 70 ragazzi italiani la circolazione della variante Delta in aumento nel nostro paese oltre al tracciamento legati al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano ancora emergenza covid in primo piano Allora mi fa volare tra i giovani in Italia diverse regioni coinvolte nell’operazione di tracciamento di Casina ti fra i ragazzi in vacanza in un villaggio a Manfredonia focolaio anche dopo l’evento in un locale all’aperto 30 i giovani positivi classe infine tra studenti a Malta bloccati 70 ragazzi italiani la circolazione della variante Delta in aumento nel nostro paese oltre al tracciamento legati al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale il ...

