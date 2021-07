Preleva i soldi e resta bloccato nella banca | liberato dai Vigili del Fuoco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – Ideldi Avellinotarda mattinata di oggi 10 luglio, sono intervenuti in via Nazionale Torrette a Mercogliano, per soccorrere un uomo di 34 anni rimastostanza adibita a servizio Bancomat di una filiale di unalocale, per la rottura della serratura. Il pronto intervento della squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso di liberare la persona bloccata e di ripristinare il regolare funzionamento della porta del locale ATM. L'articolo proviene da Anteprima24.it.