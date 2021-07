Pioggia e calo termico | che tempo farà da lunedì 12 luglio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 luglio 2021) Fino a questo momento il protagonista indiscusso dell’estate è stato l’anticiclone africano, con un caldo a tratti opprimente su buona parte dell’Italia, intervallato solamente da veloci e localizzati breakraleschi (come per esempio quello di questi giorni al Nord). La novità che emerge dagli ultimissimi aggiornamenti, spiegano gli esperti de ILMeteo.it, riguarda una possibile prima “crisi estiva” attesa per la prossima settimana quando, da martedì 13, una profonda depressione, ricolma di piogge e grandinate, riuscirà verosimilmente a sfondare il muro anticiclonico e a dare il via a una fase instabile su alcune delle nostre regioni. Il tutto ...