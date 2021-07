Inghilterra in lutto: morto l’ex nazionale Paul Mariner (Di sabato 10 luglio 2021) Inghilterra in lutto per la scomparsa dell’ex nazionale Paul Mariner: triste notizia alla vigilia della finale con l’Italia L’Inghilterra piange la scomparsa di Paul Mariner. l’ex nazionale aveva 68 anni: a comunicare il decesso è stata la FA attraverso una nota ufficiale. Mariner aveva totalizzato 35 presenze con la maglia dei Tre Leoni tra il 1977 e il 1985. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021)inper la scomparsa del: triste notizia alla vigilia della finale con l’Italia L’piange la scomparsa diaveva 68 anni: a comunicare il decesso è stata la FA attraverso una nota ufficiale.aveva totalizzato 35 presenze con la maglia dei Tre Leoni tra il 1977 e il 1985. L'articolo proviene da Calcio News 24.

