Giulia Salemi diventa Ambassador di un brand | stupisce tutti i fan

(Di sabato 10 luglio 2021)ta una delledelBreil: un nuovo traguardo per la giovane influencer che conta di più 1,6mln di follower. Ancora nuovi traguardi si aggiungono alla brillante carriera dell’influencer più amata e seguita sui social. Ognila rincorre per averla come testimonial, è ormai sempre più richiesta e ricercata ed inoltre piano piano il suo volto è sempre più esposto non solo sui social, ma anche sulle riviste e sui cartelloni pubblicitari in ogni angolo delle città. Oggi la bella e super talentuosa ...

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - prelemibr : RT @_marinonichiara: Quanto sono fiera di lei ?? #prelemi - vivodinotte9 : Posso piangere? Secondo me si ?????????? #prelemi - Virna82257917 : RT @anxiousabout_2: Quindi Giulia Salemi in meno di un hanno ha: -realizzato Salotto Salemi -Partecipato a 2 videoclip estivi -Prima colle… - ElisaDiGiacomo : Giulia Salemi, primo tweet con la spunta blu a Carrà, alcuni utenti: ‘Irrispettoso’ -

Bufera sue la sua dedica a Raffaella Carrà via Twitter : le parole dell'ex gieffina hanno scatenato un'ondata di indignazione che, in queste ore, si è fatta sempre più dirompente. Non è piaciuta, ..., tweet per Raffaella Carrà e polemica/ "Devi rispettare i morti" Povia contro ddl Zan: 'Volete colonizzare ideologicamente la testa dei bambini' Povia insiste nella sua disamina sul ddl ...Il post su Twitter di Giulia Salemi dedicato a Raffaella Carrà non è stato visto di buon occhio da tutti i suoi fan ...