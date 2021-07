Europei, Chiellini: 'La finale? Servono spensieratezza e follia (Di sabato 10 luglio 2021) "Le vignette sulla finale? mi fanno sorridere, la prima pagina del National mi ha fatto sorridere per la rivalita' della Scozia con l'Inghilterra. Domani servira' cuore caldo per sopravvivere, ma ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) "Le vignette sulla? mi fanno sorridere, la prima pagina del National mi ha fatto sorridere per la rivalita' della Scozia con l'Inghilterra. Domani servira' cuore caldo per sopravvivere, ma ...

Advertising

GoalItalia : Bonucci, Chiellini, Chiesa, Bernardeschi ???? Danilo, Alex Sandro ???? Sei finalisti per la Juventus tra #Euro2020 e… - repubblica : Inghilterra-Italia, Chiellini: 'Cuore caldo e testa fredda, o a Wembley non si sopravvive' - Gazzetta_it : #Chiellini, l’urlo del capitano: “Serve follia e spensieratezza per giocare la finale” #EURO2020 #ITA #ENG - glooit : Europei: Kane, Chiellini-Bonucci fantastici, ma vinciamo noi leggi su Gloo - angelrnadal : RT @repubblica: Inghilterra-Italia, Chiellini: 'Cuore caldo e testa fredda, o a Wembley non si sopravvive' -