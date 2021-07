Diritto e intelligence | Violante spiega l’equilibrio necessario tra passato e futuro

Leggi su formiche

(Di sabato 10 luglio 2021) Le sempre acute, a volte trascinanti, riflessioni di Mario Caligiuri aiutano a comprendere la complessità dei rapporti tra, in bilico tra cooperazione e conflitto. L’guarda ai fatti che nelpotrebbero accadere; si fonda perciò sulla previsione di accadimenti per prevenirli, per propiziarli o per condizionarli. Nella sua attività si muove all’interno di un contesto politico e geopolitico che ne indirizza gli orientamenti. Il nocciolo delle funzioni sta nell’acquisizione di informazioni, nella loro elaborazione, nella comunicazione a chi hadi conoscerle, ...