Wimbledon, finale Berrettini - Djokovic: quando e dove vederla in tv (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini e Novak Djokovic si affronteranno nella finale di Wimbledon . L'appuntamento è per domenica 11 luglio alle ore 15, quando l'azzurro e il serbo daranno vita al match più atteso dell'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteoe Novaksi affronteranno nelladi. L'appuntamento è per domenica 11 luglio alle ore 15,l'azzurro e il serbo daranno vita al match più atteso dell'...

Advertising

FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - ItaliaTeam_it : Qui si fa la storia. ?? Matteo Berrettini è in finale a #Wimbledon! Hubert Hurkacz sconfitto in quattro set, Berret… - FBiasin : Alle 14.30 #Berrettini prova a diventare il primo italiano di sempre a conquistare la finale di #Wimbledon. Insomm… - LukeScuba : RT @Open_gol: Berrettini senza paura, anche contro Djokovic - virgivirgivivi : RT @yleniaindenial: Måneskin vincitori dell'eurovision e in testa alle classifiche mondiali. Nazionale italiana di calcio in finale a Wembl… -