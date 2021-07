Ufficiale | Minesso dal Pisa al Modena

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ilha ufficializzato l'acquisto di Mattiadal. Questo il comunicato: "In data odierna, ilF.C. comunica di aver perfezionato un'operazione di mercato con ilacquisendo a titolo definitivo l'attaccante Mattia('90). Mattia nell'ultima stagione al Perugia ha conquistato la promozione in serie B giocando 24 partite in campionato e due in Super Coppa, 9 i gol totali. Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023".