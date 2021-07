Tour de France, oggi a Carcassonne la neutralizzazione partirà ai -4.5 chilometri dal traguardo (Di venerdì 9 luglio 2021) Altra tappa dedicata ai velocisti quest’oggi al Tour de France 2021. oggi è il giorno della Nimes-Carcassonne, tredicesima tappa che potrebbe concretizzare l’aggancio di Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a Eddy Merckx nella classifica dei più vincenti della Grande Boucle, ma la frazione odierna potrebbe essere ricordata anche per un altro fattore. Quest’oggi infatti il tempo di neutralizzazione non sarà preso ai 3 chilometri dal traguardo, ma ai 4,5 chilometri, rendendo meno ‘stressanti’ le pedalate finali. Una ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Altra tappa dedicata ai velocisti quest’alde2021.è il giorno della Nimes-, tredicesima tappa che potrebbe concretizzare l’aggancio di Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a Eddy Merckx nella classifica dei più vincenti della Grande Boucle, ma la frazione odierna potrebbe essere ricordata anche per un altro fattore. Quest’infatti il tempo dinon sarà preso ai 3dal, ma ai 4,5, rendendo meno ‘stressanti’ le pedalate finali. Una ...

