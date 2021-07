Tokyo 2021 | inizia l’esodo azzurro | in Giappone sciabola e softball

(Di venerdì 9 luglio 2021)è sempre più vicina. Mancano soltanto due settimane alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, che terranno il mondo con il fiato sospeso fino al prossimo 9 agosto. L’Italia sarà presente con 384 atleti in 36 differenti sport, record assoluto per il Bel Paese; e già alcuni di loro sono pronti per volare verso il. Quest’oggi due gruppi azzurri prenderanno il volo verso il Sol Levante. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino spiccheranno oggi il volo la squadra diallenata da Giovanni Sirovich, composta da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Enrico Berré, Luca ...

... in programma il 23 luglio, la fiamma olimpica è stata portata sul palco in una lanterna e consegnata simbolicamente a Yuriko Koike, la governatrice di, sotto la pioggia.Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Diamond League, che andrà in scena dalle ore 19:00 allo stadio Louis di Montecarlo. Le Olimpiadi disono ormai alle porte, l'ansia e l'adrenalina crescono giorno dopo giorno e questa sera, nello splendido ...Nessuno spettatore sarà ammesso durante i Giochi olimpici che si terranno a Tokyo. Lo riportano i media nipponici spiegando che la misura, probabilmente, riguarderà anche le ...La notizia ufficiale ancora non c'è ma pare ormai certo lo stato di emergenza a Tokyo per tutto il periodo delle Olimpiadi. La decisione sarà presa domani dal governo guidato ...