"Una legge quadro sulle ricostruzioni post - sismiche è una necessità non eludibile, non è possibile che cittadini colpiti da terremoti abbiano norme e condizioni differenti, volta per volta.

Ultime Notizie dalla rete : Sisma Landini Sisma: Landini, non eludibile legge quadro ricostruzioni Secondo Landini, "nel nostro Paese, per quanto riguarda la governance di un post sisma abbiamo un problema in più con la modifica del titolo Quinto della Costituzione che ha frammentato il livello ...

LEGGE QUADRO RICOSTRUZIONI: LANDINI, 'SERVONO NORME CERTE, CON PREVENZIONE E RILANCIO ECONOMICO' 'Nel nostro Paese, per quanto riguarda la governance di un post sisma abbiamo un problema in più ... il cui effetto si vede anche nelle normative e gli approcci alla ricostruzioni', ha aggiunto Landini.

