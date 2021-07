Silent Hill di Bloober Team? Lo studio di The Medium smentisce i recenti rumor (Di venerdì 9 luglio 2021) Di recente sono emerse voci su un gioco Silent Hill realizzato da Bloober Team. Tuttavia, lo studio ha detto a IGN che i progetti finanziati (che alcuni hanno collegato alla serie horror) sono stati in realtà accantonati a favore di altri nuovi giochi. I fan sono alla ricerca di indizi su un nuovo gioco di Silent Hill da quando il proprietario del franchise Konami ha annunciato una partnership con lo sviluppatore polacco Bloober Team (The Medium, Blair Witch). Alcuni pensavano di averli trovati dopo aver scoperto i ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Di recente sono emerse voci su un giocorealizzato da. Tuttavia, loha detto a IGN che i progetti finanziati (che alcuni hanno collegato alla serie horror) sono stati in realtà accantonati a favore di altri nuovi giochi. I fan sono alla ricerca di indizi su un nuovo gioco dida quando il proprietario del franchise Konami ha annunciato una partnership con lo sviluppatore polacco(The, Blair Witch). Alcuni pensavano di averli trovati dopo aver scoperto i ...

