Sarri sul mercato della Lazio: “Abbiamo bisogno di alcuni giocatori. Speriamo di essere veloci” (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Lazio, ha affrontato anche il tema relativo al mercato. “Con il direttore Abbiamo fatto una lista di ruoli, Abbiamo bisogno di alcuni giocatori per giocare un calcio diverso dal passato. Non ci siamo soffermati sui nomi, ma sulle caratteristiche. È un mercato difficile per tutti. È chiaro che mi piacerebbe partire domani mattina con i 24 giocatori della rosa definitiva, ma è ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio, nel corsoconferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico, ha affrontato anche il tema relativo al. “Con il direttorefatto una lista di ruoli,diper giocare un calcio diverso dal passato. Non ci siamo soffermati sui nomi, ma sulle caratteristiche. È undifficile per tutti. È chiaro che mi piacerebbe partire domani mattina con i 24rosa definitiva, ma è ...

