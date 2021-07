Ribery: “A Firenze ho vissuto due anni splendidi, spero di restare in Serie A” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il calciatore francese Franck Ribery ha parlato ai microfoni di Toscana tv del suo addio alla Fiorentina: “Non è stato facile. Ho avuto l’impressione che non sia stato riconosciuto quanto ho dato in questi ultimi due anni. Non ho ricevuto chiamate per tre o quattro settimane. Ho sempre espresso parole al miele per la società e speravo vivamente di poter continuare a Firenze. E’ stata una bella esperienza che mi ha permesso di conoscere belle persone ed una città fantastica“. Sul suo futuro, Ribery ha detto: “Avrei voluto proseguire quest’avventura, ma il calcio e la vita sono così. Mi piacerebbe restare in ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Il calciatore francese Franckha parlato ai microfoni di Toscana tv del suo addio alla Fiorentina: “Non è stato facile. Ho avuto l’impressione che non sia stato riconosciuto quanto ho dato in questi ultimi due. Non ho ricevuto chiamate per tre o quattro settimane. Ho sempre espresso parole al miele per la società e speravo vivamente di poter continuare a. E’ stata una bella esperienza che mi ha permesso di conoscere belle persone ed una città fantastica“. Sul suo futuro,ha detto: “Avrei voluto proseguire quest’avventura, ma il calcio e la vita sono così. Mi piacerebbein ...

