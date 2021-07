Matteo Berrettini | età | altezza | curiosità | Wimbledon | fidanzata

(Di venerdì 9 luglio 2021), tennista italiano, è ufficialmente il primo esponente del nostro paese a raggiungere la prestigiosa finale del torneo di. Un traguardo molto importante, che ha ottenuto battendo il quasi coetaneo Hubert Hurkacz. In finale affronterà uno tra Nole Djokovic e Denis Shapovalov.: chi èè nato a Roma il 12 aprile 1996 ed è alto 196 cm per un peso di 95 Kg. Figlio di Luca e Claudia Bigo, è il fratello Jacopo ad avvicinarlo alla racchetta, e dopo aver disputato con ottimi risultati diversi tornei e campionati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini

Vanity Fair Italia

Londra, 9 luglio 2021 "si prende l'ultima domenica di Wimbledon. Lo sport italiano vivrà un 11 luglio indimenticabile: la finale di Wimbledon con il tennista romano e quella dell'Europeo di calcio con la ...Giornata storica pere per il tennis italiano, che per la prima volta nella storia vedrà un azzurro competere nell'atto finale di Wimbledon , lo Slam più famoso al mondo. A fine partita il tennista ...Il tennista italiano liquida Hurkacz in quattro set e stacca il pass per la storica finale. Domenica affronterà il vincente fra Djokovic e Shapovalov ...Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Emozione: questo ragazzo sta scrivendo la storia del tennis italiano". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.