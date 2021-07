Lazio, Lotito furioso con Luis Alberto (Di venerdì 9 luglio 2021) Un Claudio Lotito furioso con Luis Alberto, come racconta l’edizione odierna de il Messaggero. Il Presidente biancoceleste, infatti, non avrebbe gradito il comportamento dello spagnolo. Luis non si è presentato alle visite mediche di rito e non avrebbe avvisato il club, prendendosi, automaticamente, qualche giorno in più di vacanza. Una situazione che preoccupa e non poco il neo tecnico delle aquile Maurizio Sarri. Lotito E Luis Alberto, ALTA TENSIONE Luis Alberto non avrebbe preso benissimo il trasferimento di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Un Claudiocon, come racconta l’edizione odierna de il Messaggero. Il Presidente biancoceleste, infatti, non avrebbe gradito il comportamento dello spagnolo.non si è presentato alle visite mediche di rito e non avrebbe avvisato il club, prendendosi, automaticamente, qualche giorno in più di vacanza. Una situazione che preoccupa e non poco il neo tecnico delle aquile Maurizio Sarri., ALTA TENSIONEnon avrebbe preso benissimo il trasferimento di ...

