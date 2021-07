Deathloop è esclusiva console PS5 per un anno. Su Xbox Series X/S e Game Pass forse il 15 settembre 2022 (Di venerdì 9 luglio 2021) Arkane Studios è uno studio Xbox first party ora, con la società madre di Bethesda, ZeniMax, che è stata acquisita da Microsoft, ma gli accordi di esclusività che gli studi avevano in atto con la concorrenza, saranno rispettati. Arkane sta attualmente lavorando a Redfall per Xbox Series X/S e PC, ma ha anche un'esclusiva console PS5 in arrivo entro la fine dell'anno, Deathloop, e ora sappiamo esattamente quando finirà il periodo di esclusività. Deathloop ha mostrato il suo Gameplay nella presentazione State of Play di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Arkane Studios è uno studiofirst party ora, con la società madre di Bethesda, ZeniMax, che è stata acquisita da Microsoft, ma gli accordi di esclusività che gli studi avevano in atto con la concorrenza, sarrispettati. Arkane sta attualmente lavorando a Redfall perX/S e PC, ma ha anche un'PS5 in arrivo entro la fine dell', e ora sappiamo esattamente quando finirà il periodo di esclusività.ha mostrato il suoplay nella presentazione State of Play di ...

