Berrettini Hurkacz streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) 2021 Berrettini Hurkacz streaming – dove vedere la semifinale del torneo di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz? 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, Berrettini è il primo tennista italiano a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo di tennis. Appuntamento sul campo centrare di Wimbledon a partire dalle 14.30 di oggi, venerdì 9 luglio 2021. Da un lato il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, dall’altra parte della rete il polacco Hubert ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) 2021ladel torneo di2021 tra Matteoe Hubert? 61 anni dopo Nicola Pietrangeli,è il primo tennista italiano a raggiungere ladel prestigioso torneo di tennis. Appuntamento sul campo centrare dia partire dalle 14.30 di oggi, venerdì 9 luglio 2021. Da un lato il 25enne romano, n.9 del ranking e 7 del seeding, dall’altra parte della rete il polacco Hubert ...

Advertising

sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - sportmediaset : ++ULTIM'ORA++ #Berrettini nella storia???? L'italiano raggiunge le semifinali di Wimbledon. É il secondo italiano di… - fattoquotidiano : Berrettini a caccia della finale di Wimbledon contro Hurkacz. Pietrangeli al - bisagnino : TINGIAMO D’AZZURRO LONDRA – ALLE 14,30 BERRETTINI CONTRO IL POLACCO HURKACZ (NON E’ UN’IMPRECAZIONE) PER FARE LA ST… - tennis_di : Come andrà oggi? #Wimbledon #Berrettini #Hurkacz -