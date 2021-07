Raffaella Carrà, funerali in diretta su Rai 1 e Rete 4. Continuano gli omaggi: A Raccontare Comincia Tu ogni giovedì in prima serata su Rai 3 (Di giovedì 8 luglio 2021) Raffaella Carrà Dopo il corteo a Roma e l’apertura della camera ardente in Campidoglio, i saluti a Raffaella Carrà proseguiranno con i funerali, in programma venerdì 9 luglio presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Saranno trasmessi in diretta tv da Rai 1, con uno speciale del Tg1 in onda dalle 12.00, e da Rete 4, con uno speciale del Tg4 a partire dalle 11.15. Raffaella Carrà, gli omaggi in tv di giovedì 8 e venerdì 9 luglio Intanto, i palinsesti Rai Continuano a cambiare in ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)Dopo il corteo a Roma e l’apertura della camera ardente in Campidoglio, i saluti aproseguiranno con i, in programma venerdì 9 luglio presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Saranno trasmessi intv da Rai 1, con uno speciale del Tg1 in onda dalle 12.00, e da4, con uno speciale del Tg4 a partire dalle 11.15., gliin tv di8 e venerdì 9 luglio Intanto, i palinsesti Raia cambiare in ...

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - MasMadrid__ : ¡Queremos un Plaza para Raffaella Carrà!?? - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - Sereciv : RT @MediasetTgcom24: Raffaella Carrà, folla e commozione per i funerali della regina della tv #ciaoRaffaella - atznnav : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… -