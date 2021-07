«Per riaprire la scuola bisogna ripensarla, non basta vaccinare i prof» (Di giovedì 8 luglio 2021) Lucia Bisceglia è la presidente dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. Ieri l’Aie ha tenuto un convegno virtuale sul tema «Covid & scuola», un tema tornato caldissimo. Il convegno, a cui hanno partecipato epidemiologi di tutta Italia, ha passato in rassegna i dati raccolti fin qui e la lista delle cose da fare per riaprire le scuole in sicurezza a settembre, scongiurando per quanto possibile il ricorso alla Dad. Dottoressa Bisceglia, abbiamo capito se riaprire le scuole sia pericoloso? C’è tuttora un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 luglio 2021) Lucia Bisceglia è la presidente dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. Ieri l’Aie ha tenuto un convegno virtuale sul tema «Covid &», un tema tornato caldissimo. Il convegno, a cui hanno partecipato epidemiologi di tutta Italia, ha passato in rassegna i dati raccolti fin qui e la lista delle cose da fare perle scuole in sicurezza a settembre, scongiurando per quanto possibile il ricorso alla Dad. Dottoressa Bisceglia, abbiamo capito sele scuole sia pericoloso? C’è tuttora un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

LukeDuke1268 : RT @ILupobianco: @laikatornaacasa @valy_s @queequeg1901 Riaprire tutto e subito e via le mascherine anche al chiuso per favorire immunizzaz… - ILupobianco : @laikatornaacasa @valy_s @queequeg1901 Riaprire tutto e subito e via le mascherine anche al chiuso per favorire imm… - NardoneVadim : @GerosaLorenzo Lo era anche a settembre scorso Scelta politica non riaprire per favorire il delirio dugitale - moriggi : RT @borghi_claudio: @IaconiBiagio @AlbertoBagnai Tutto, e se ci sono sufficienti elementi per riaprire il caso, al momento ufficialmente ca… - Samira1577 : RT @conservatore_il: Anche oggi tutti i quotidiani montano il caso della scuola che rischia di non riaprire “per colpa dei professori no-va… -