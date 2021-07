Per il Bmw Group forte incremento delle vendite nel primo semestre (Di giovedì 8 luglio 2021) Con un totale di 1.339.080 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce (+39,1%) consegnati ai clienti, il BMW Group ha chiuso la prima metà del 2021 con un nuovo massimo storico di vendite. Tutti i marchi hanno riportato vendite più elevate per i primi sei mesi dell’anno e, durante lo stesso periodo, il Gruppo ha incrementato le vendite in tutte le regioni del mondo. Le vendite del BMW Group per il primo semestre sono state chiaramente superiori a quelle dell’anno precedente alla crisi, il 2019, con un aumento del +7,1 per cento. “Siamo sulla buona strada per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) Con un totale di 1.339.080 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce (+39,1%) consegnati ai clienti, il BMWha chiuso la prima metà del 2021 con un nuovo massimo storico di. Tutti i marchi hanno riportatopiù elevate per i primi sei mesi dell’anno e, durante lo stesso periodo, il Gruppo ha incrementato lein tutte le regioni del mondo. Ledel BMWper ilsono state chiaramente superiori a quelle dell’anno precedente alla crisi, il 2019, con un aumento del +7,1 per cento. “Siamo sulla buona strada per ...

Advertising

ilpost : La Commissione Europea ha multato quattro società automobilistiche tedesche per essersi accordate per non introdurr… - Italpress : Per il Bmw Group forte incremento delle vendite nel primo semestre - dinoadduci : Il cartello tedesco - Volkswagen e BMW multate dallAntitrust per 875 milioni di euro - marcomaroni : Facciamo anche 10 miliardi di euro. Maledette. La Commissione Europea ha multato quattro società automobilistiche… - viaggiareonthe1 : Il cartello tedesco - Volkswagen e BMW multate dallAntitrust per 875 milioni di euro -