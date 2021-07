Inizio lezioni, in Abruzzo si torna in classe il 13 settembre. Delibera e calendario (Di giovedì 8 luglio 2021) In Abruzzo si torna a scuola il 13 settembre, per ogni ordine e grado. La conclusione dell’anno scolastico è prevista invece per l’8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per il 30 giugno 2022 la scuola dell’infanzia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Insia scuola il 13, per ogni ordine e grado. La conclusione dell’anno scolastico è prevista invece per l’8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per il 30 giugno 2022 la scuola dell’infanzia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Inizio lezioni, in Abruzzo si torna in classe il 13 settembre. Delibera e calendario - infoitinterno : Umbria, ecco il nuovo calendario scolastico: le date di inizio e fine lezioni e quelle delle vacanze di Natale e Pa… - infoitinterno : Scuola in Umbria, le date di inizio e fine delle lezioni per l'anno scolastico 2021-2022 - R0LLINS4E : no comunque se inizio ad andare dallo psicoterapeuta e mia madre deve pagare le sedute non so se le chiedo se posso… - nomorebadvibess : @fungowastaken immagino ahahah vabe io sono fiduciosa perchè tanto ho ancora tempo, appena finisco le lezioni che m… -