Il Professor Matteo Bassetti interviene sulla variante EPSILON

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tanto richiesto per le sue dichiarazioni sagaci e per la sua indiscussa professionalità, ilsi concede nuovamente ad un’intervista per rispondere ai quesiti e ai dubbi ancora raggomitolati nelle menti di molteplici italiani che a ridosso della bella stagione lamentano maggiori spiegazioni.Ilha alle sue spalle un curriculum degno su Quotidianpost.