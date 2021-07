I nostri dati sono il bene più prezioso del millennio (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle data wars i nostri dati sono il premio in palio. L’online è un nuovo ambiente per la guerra dei dati e questo nuovo spazio è conteso da molte potenze, come i big tech ma non solo. Chi controlla i nostri dati? I big tech di internet sono le più grandi aziende che monopolizzano il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle data wars iil premio in palio. L’online è un nuovo ambiente per la guerra deie questo nuovo spazio è conteso da molte potenze, come i big tech ma non solo. Chi controlla i? I big tech di internetle più grandi aziende che monopolizzano il

Advertising

reportrai3 : Replica #Report alle 16.45 @RaiTre ? La trattativa della Lega è solo una tessera di un mosaico ? Le comunità che h… - AngeloToraldo : @mamothers @emiliablu1 @RobertoBurioni I nostri medici, quelli veri, avrebbero pagato per un vaccino che avrebbe po… - Simo07827689 : RT @ilfattoblog: Cediamo i nostri dati per garantirci una maggior qualità della vita e migliorare le performance dei nostri obiettivi ma le… - Giuly0013 : RT @ilfattoblog: Cediamo i nostri dati per garantirci una maggior qualità della vita e migliorare le performance dei nostri obiettivi ma le… - pier71432790 : RT @marioerdrago: @_kuball_ @GuidoCrosetto @jacopogiliberto @Il_Vitruviano Ma il bello è che è lui a dire agli altri che non capiscono null… -