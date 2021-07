Draghi governa. I partiti giocano. (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo abbiamo detto più volte e i fatti di questi ultimi giorni – stigmatizzati dalla pantomima Grillo-Conte sulla spartizione di ciò che resta dei 5stelle, dalla telenovela della Legge Zan-Pd-M5s-LeU-Iv-Ferragnez, dalle schermaglie del centrodestra, ecc, ecc – ne sono la dimostrazione plastica. La politica, i politici, i partiti e i leader stanno lì a giocare Leggi su freeskipper (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo abbiamo detto più volte e i fatti di questi ultimi giorni – stigmatizzati dalla pantomima Grillo-Conte sulla spartizione di ciò che resta dei 5stelle, dalla telenovela della Legge Zan-Pd-M5s-LeU-Iv-Ferragnez, dalle schermaglie del centrodestra, ecc, ecc – ne sono la dimostrazione plastica. La politica, i politici, ie i leader stanno lì a giocare

Advertising

Antonio82274532 : @articoloUnoMDP La sinistra che ha un gurú fascistello che offende draghi con cui Speranza governa.Con i vostri cal… - strantaxiu : @Gabriele_Vernuz Se scrivi 'nessuno ha mai detto che con il vaccino non si può contagiare' è normale che ti faccian… - JasmNicoletta : RT @rey_ns: @salvatorebrizzi Che faccia da Goldman Sachs dopo un #monti ci tocca #draghi e senza averlo cercato ma il voto degli italiani c… - Tino44588447 : RT @evarist05268091: @apbradipo @alby61 @mariotoscana196 Ma come si fa a non riconoscere il merito di un Leader politico che ha evitato all… - trimpa48 : RT @evarist05268091: @apbradipo @alby61 @mariotoscana196 Ma come si fa a non riconoscere il merito di un Leader politico che ha evitato all… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governa Governo, 'Il punto di vista di Follini': "Partiti in guerra, per ora li salva Draghi" Ad analizzare quegli "intrecci di ostilità che avrebbero reso già oggi ingovernabile la legislatura" se non fosse per il premier Mario Draghi, che la governa "sotto l'egida di Mattarella", è Marco ...

Furti negli appartamenti a Firenze, Fdi attacca ... ma dagli ultimi risultati si evince che dove governa la destra i crimini calano. A Firenze, invece,...che va tenuta sotto controllo " ricordano i consiglieri di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e ...

Governo, 'Il punto di vista di Follini': "Partiti in guerra, per ora li salva Draghi" Adnkronos L’egemonia politicaLa notizia delle difficoltà di Draghi in Parlamento è fortemente esagerata Finora il premier ha saputo sempre risolvere politicamente le contraddizioni di una maggioranza disomogenea. E Mattarella non starà a guardare se i partiti saranno irresponsabili, anche nel semestre b ...

Ad analizzare quegli "intrecci di ostilità che avrebbero reso già oggi ingovernabile la legislatura" se non fosse per il premier Mario, che la"sotto l'egida di Mattarella", è Marco ...... ma dagli ultimi risultati si evince che dovela destra i crimini calano. A Firenze, invece,...che va tenuta sotto controllo " ricordano i consiglieri di Fratelli d'Italia Alessandroe ...Finora il premier ha saputo sempre risolvere politicamente le contraddizioni di una maggioranza disomogenea. E Mattarella non starà a guardare se i partiti saranno irresponsabili, anche nel semestre b ...