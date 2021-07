Cremona: frode ed evasione fiscale, imprenditore denuncia Procura Venezia e Gdf (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Marco Melega, l'imprenditore cremonese accusato di frode ed evasione fiscale in un'indagine della Procura di Cremona, denuncia la Procura di Venezia e la Guardia di finanza per aver diffuso le immagini dell'indagine che lo riguarda. Melega ha depositato una denuncia nei confronti della Procura di Venezia e della Guardia di Finanza per aver diffuso le immagini dell'operazione, "più spettacolare che concreta", che lo ha visto protagonista, "nonostante la maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Marco Melega, l'cremonese accusato diedin un'indagine delladiladie la Guardia di finanza per aver diffuso le immagini dell'indagine che lo riguarda. Melega ha depositato unanei confronti delladie della Guardia di Finanza per aver diffuso le immagini dell'operazione, "più spettacolare che concreta", che lo ha visto protagonista, "nonostante la maggior ...

