Classifica Tour de France 2021, 12ma tappa: Pogacar controlla in giallo, 5? sugli avversari. Cattaneo 11° (Di giovedì 8 luglio 2021) La Classifica generale del Tour de France 2021 non ha subito scossoni rilevanti nelle posizioni che contano al termine della 12ma tappa. I 159 km da Saint-Paul-Trois Chateaux a Nimes, su un percorso leggermente mosso, ha premiato i fuggitivi di giornata e il gruppo dei migliori ha lasciato fare, sicuramente fiaccato dalla doppia scalata del Mont Ventoux andata in scena ieri. Sul traguardo si è imposto Nils Politt, mentre gli uomini in lotta per il podio si sono controllati e sono giunti insieme all’arrivo con un ritardo di un quarto d’ora. Tadej Pogacar ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Lagenerale deldenon ha subito scossoni rilevanti nelle posizioni che contano al termine della. I 159 km da Saint-Paul-Trois Chateaux a Nimes, su un percorso leggermente mosso, ha premiato i fuggitivi di giornata e il gruppo dei migliori ha lasciato fare, sicuramente fiaccato dalla doppia scalata del Mont Ventoux andata in scena ieri. Sul traguardo si è imposto Nils Politt, mentre gli uomini in lotta per il podio si sonoti e sono giunti insieme all’arrivo con un ritardo di un quarto d’ora. Tadej...

sportface2016 : #TourdeFrance, la classifica aggiornata dopo la dodicesima tappa: #Pogacar resta in giallo - andreastoolbox : Tour 2021, a Politt la tappa di oggi, Pogacar in maglia gialla. Classifica | Sky Sport - Sport_Fair : Splendida vittoria di #Politt al #TDF2021, attardato il gruppo maglia gialla: nessuno stravolgimento nella classifi… - sportface2016 : #TourDeFrance, l'ordine di arrivo della dodicesima tappa: vince #Politt in fuga - tribsportblog : Tutto sul #TourdeFrance2021, arrivato alla fine della dodicesima tappa: percorso, cronaca, classifica. -