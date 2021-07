(Di giovedì 8 luglio 2021) Ladi, lungometraggio svizzero e italiano con protagonista la giovane star nostrana Matilda De Angelis. Ha avuto un percorso curioso il film di cui si parla in questadi, almeno per quanto riguarda la distribuzione: scelto come opera inaugurale dell'edizione 2021 delle Giornate di Soletta, kermesse svizzera dedicata interamente alle produzioni nazionali (il film, secondo lavoro di finzione del luganese Niccolò Castelli, è una collaborazione tra il Ticino e l'Italia con la partecipazione del Belgio), per motivi legati all'emergenza sanitaria è stato presentato online agli avventori della ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Atlas, recensione: le scalate dell’anima -

Ultime Notizie dalla rete : Atlas recensione

Movieplayer.it

Ha avuto un percorso curioso il film di cui si parla in questadi, almeno per quanto riguarda la distribuzione: scelto come opera inaugurale dell'edizione 2021 delle Giornate di Soletta, kermesse svizzera dedicata interamente alle produzioni ...VPN non limita lo streaming e il P2P Se si cerca una soluzione economica, che vi permetta di godervi lo streaming e la condivisione P2P in tranquillità allorapotrebbe fare al caso vostro.La recensione di Atlas, lungometraggio svizzero e italiano con protagonista la giovane star nostrana Matilda De Angelis. Ha avuto un percorso curioso il film di cui si parla in questa recensione di At ...Atlas recensione del film drammatico con protagonista Matilda De Angelis e diretto da Niccolò Castelli personaggio reale uscita 8 luglio ...