Antitrust, Dazn rassicura: «Felici di offrire la visione di tutte le partite»

Questa mattina, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria riguardo ad alcune clausole dell'accordo fra TIM e Dazn. Al procedimento, volto ad accertare se esista una possibile intesa restrittiva della concorrenza, la piattaforma streaming ha risposto tramite un comunicato, in cui difende la partnership con la compagnia telefonica rassicurando che l'istruttoria

