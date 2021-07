AD 100 Game Changers | Davide Rapp

(Di giovedì 8 luglio 2021) Cento nomi, cento storie: è la selezione, firmata AD Italia, dei talenti che, in un anno di disruption, stanno cambiando il mondo del progetto, e il modo di raccontarlo. Ha una consapevolezza, anzi una conoscenza accademica dei temi che tratta: oltre a essere un videoartista insegna Interior Design al Politecnico di Milano. Il suo esordio alla regia coincide con il documentario Peter Daler (nell’immagine), dedicato agli oltre 40 anni di carriera dell’architetto Axel Mu?ller-Scho?ll. Courtesy of the artistA cura di Marco Morello e Alessia Pincini Per abbonarti clicca qui Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

