361STASERA IN TV | I PROGRAMMI DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 luglio 2021) ECCO I PRINCIPALIDI STASERA IN TV Rai 1 – Doc Nelle tue mani – L’errore (Fiction) (Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni.) Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 25 Episodio 5 – La verita’ di Semir (Telefilm) (Un istruttore di arrampicata sta allenando un gruppo di ragazzi con precedenti penali, con cui ha in programma un’escursione sul Monte Bianco.) Rai 3 – Benvenuti a casa mia (Figura di spicco della scena letteraria e mediatica francese, Jean-Etienne Fougerole e’ un intellettuale umanista sposato con una ricca ereditiera sconnessa dalla ...