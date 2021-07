Wimbledon 2021, la resa di Roger Federer. Troppe crepe: cosa non ha funzionato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Erano 19 anni che Roger Federer non perdeva in tre set a Wimbledon, e tre sole volte, con questa, è accaduto sui prati dei Championships. In tre sole occasioni, inoltre, gli era capitato di subire un 6-0 in un torneo dello Slam, e questa volta nella terra quasi eletta a casa gli è toccato subire questa sorte. A dover osservare i dati del campo, per la verità, il percorso dello svizzero a Wimbledon 2021 ha ricordato per certi versi quello del 2010, anche quello finito ai quarti di finale. In quel caso il colombiano Alejandro Falla andò avanti di due set e, nel quarto, fu vicinissimo a eliminarlo: riuscì poi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Erano 19 anni chenon perdeva in tre set a, e tre sole volte, con questa, è accaduto sui prati dei Championships. In tre sole occasioni, inoltre, gli era capitato di subire un 6-0 in un torneo dello Slam, e questa volta nella terra quasi eletta a casa gli è toccato subire questa sorte. A dover osservare i dati del campo, per la verità, il percorso dello svizzero aha ricordato per certi versi quello del 2010, anche quello finito ai quarti di finale. In quel caso il colombiano Alejandro Falla andò avanti di due set e, nel quarto, fu vicinissimo a eliminarlo: riuscì poi ...

fattoquotidiano : Wimbledon, l’otto volte campione Federer va fuori ai quarti: Hurkacz lo supera 3 set a zero - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - zazoomblog : Wimbledon 2021 la resa di Roger Federer. Troppe crepe: cosa non ha funzionato - #Wimbledon #Roger #Federer.… - OA_Sport : Dentro la sconfitta di Roger Federer a Wimbledon contro Hubert Hurkacz. Tra le difficoltà di una giornata storta, i… -