Temptation Island, le prime parole di Tommaso e Valentina dopo l'uscita dal programma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nelle scorse ore Tommaso Eletti e Valentina Nulli hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Witty TV parlando della fine della loro avventura a Temptation Island che ha decretato anche la rottura del loro rapporto. Il 21enne, ripetendo già alcune frasi deliranti dette durante il programma, ha continuato a dare la colpa dei suoi comportamenti a Valentina. Nel corso dell'intervista, Tommaso ha spiegato di essere contento e sollevato per aver chiuso la sua relazione con la sua ex compagna, ma di essere allo stesso tempo deluso di non essere riuscito a farla piangere e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nelle scorse oreEletti eNulli hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Witty TV parlando della fine della loro avventura ache ha decretato anche la rottura del loro rapporto. Il 21enne, ripetendo già alcune frasi deliranti dette durante il, ha continuato a dare la colpa dei suoi comportamenti a. Nel corso dell'intervista,ha spiegato di essere contento e sollevato per aver chiuso la sua relazione con la sua ex compagna, ma di essere allo stesso tempo deluso di non essere riuscito a farla piangere e ...

Advertising

zumt80 : @sabbvia …io non sono così come questo Tommaso omonimo mio di Temptation Island, ma è così interessante questa tras… - daqstudio : 'Temptation Island' 2021 Ideazione e allestimento delle scenografie all'interno del villaggio che ospita il docu re… - jacesgoldeyes : Oggi una signora durante la dialisi rideva mentre guardava temptation island. Per la primissima volta nella mia vit… - Stefano27675921 : @Zooey82 @faeryqveen @iReDiViVo_ Sto caxxo de Paese è destinato all'oblio, grazie agli spettatori di Temptation Isl… - namsquish_ : divento tommaso di temptation island azzardatevi solo a sbirciarla siete morti capito MORTI VI LINCIO LEI È MIAA -