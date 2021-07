Scienza, da Cnr e Lit arriva la nanosonda che riesce a fare luce sul corpo umano (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ stata testata una nuova tecnica non invasiva basata sulla luce, che utilizza in modo innovativo le nanosonde a tecnologia a DNA e ricava informazioni all’interno di un sistema complesso come gli organi e i tessuti del corpo umano senza bisogno di interventi chirurgici o procedure più delicate per il paziente. La tecnica getta le basi per importanti sviluppi in ambito diagnostico, poichè si può applicare in tutti i casi in cui il target da raggiungere è a profondità tale per cui altri sistemi gia’ esistenti, come i raggi X o la risonanza magnetica, non sono efficaci a causa della bassa risoluzione spaziale. Lo studio, pubblicato sulla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ stata testata una nuova tecnica non invasiva basata sulla, che utilizza in modo innovativo le nanosonde a tecnologia a DNA e ricava informazioni all’interno di un sistema complesso come gli organi e i tessuti delsenza bisogno di interventi chirurgici o procedure più delicate per il paziente. La tecnica getta le basi per importanti sviluppi in ambito diagnostico, poichè si può applicare in tutti i casi in cui il target da raggiungere è a profondità tale per cui altri sistemi gia’ esistenti, come i raggi X o la risonanza magnetica, non sono efficaci a causa della bassa risoluzione spaziale. Lo studio, pubblicato sulla ...

