Sarezzo | cade da una scala in un capannone e muore

(Brescia), 7 luglio 2021 - E' in piedi su una scala a tinteggiare, vola all'indietro, picchia la testa e muore a distanza di poche ore. Ennesimo infortunio mortale in provincia di Brescia.

L'ultimo si è registrato ieri a, all'interno di un capannone di via Galilei, nella frazione Zanano. La vittima è Roberto Bigini, classe 1961, artigiano di Brescia. L'uomo stando a quanto ...(red.) Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di martedì 6 luglio, attorno alle 11, a, nel bresciano.Sarezzo (Brescia), 7 luglio 2021 - E' in piedi su una scala a tinteggiare, vola all'indietro, picchia la testa e muore a distanza di poche ore. Ennesimo infortunio mortale in provincia di Brescia. L'u ...L'infortunio nella mattina di martedì nella zona industriale di Zanano. L'operaio ha riportato un forte trauma cranico.