Griftlands - recensione

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo essersi cimentati con i beat 'em up a scorrimento (Shank), gli action-stealth (Mark of the Ninja), gli strategici a turni (Invisible Inc.) e i survival a tinte horror (Don't Starve), i canadesi di Klei Entertainment imboccano una strada tutta nuova e a dir la verità non troppo battuta, quella dei card game con meccaniche roguelike. L'ambizione è di ottenere gli stessi ottimi risultati dei giochi appena citati e confermarsi, quindi, come uno dei team di sviluppo più versatili del panorama indipendente. Nonostante l'estrema particolarità delle meccaniche di gioco, Klei ha scelto comunque di non rinunciare alla componente narrativa e infattipuò vantare una ...