Euro 2020, Andreoni: “Pagheremo festeggiamenti con qualche focolaio” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ chiaro che qualcosa la Pagheremo inevitabilmente in termini di contagi con qualche focolaio”. E’ lapidario Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, nel commentare gli assembramenti per i festeggiamenti della vittoria dell’Italia sulla Spagna nella semifinale a Londra degli Europei di calcio. “Ogni volta che ci sono assembramenti e una condizione non controllata qualcosa emerge – spiega all’Adnkronos Salute -. In questo momento in Italia non c’è una grande ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ chiaro che qualcosa lainevitabilmente in termini di contagi con”. E’ lapidario Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, nel commentare gli assembramenti per idella vittoria dell’Italia sulla Spagna nella semifinale a Londra deglipei di calcio. “Ogni volta che ci sono assembramenti e una condizione non controllata qualcosa emerge – spiega all’Adnkronos Salute -. In questo momento in Italia non c’è una grande ...

