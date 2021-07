Certificati anagrafici in edicola: “Se il Comune da l’ok partiamo da fine luglio” (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Monica De Santis “Da un anno e mezzo stiamo lavorando per poter offrire ai cittadini la possibilità di richiedere e ricevere, senza code e senza prenotazioni i cerficati anagrafici”. A dirlo è Donato Di Canto, direttore generale della Di Canto SpA (azienda leader nella distribuzione di prodotti editoriali, in Campania,?Puglia e Basilicata, con base ad Eboli), “Occupandoci della distribuzione dei prodotti editoriali in tre regioni, abbiamo avuto la possibilità in questi mesi di incontrare diversi primi cittadini e di iniziare a ragionare per attivare questo servizio.?Poi con la pandemia il tutto si è rallentato, ma ora siamo pronti a ripartire ed infatti abbiamo riaperto ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Monica De Santis “Da un anno e mezzo stiamo lavorando per poter offrire ai cittadini la possibilità di richiedere e ricevere, senza code e senza prenotazioni i cerficati”. A dirlo è Donato Di Canto, direttore generale della Di Canto SpA (azienda leader nella distribuzione di prodotti editoriali, in Campania,?Puglia e Basilicata, con base ad Eboli), “Occupandoci della distribuzione dei prodotti editoriali in tre regioni, abbiamo avuto la possibilità in questi mesi di incontrare diversi primi cittadini e di iniziare a ragionare per attivare questo servizio.?Poi con la pandemia il tutto si è rallentato, ma ora siamo pronti a ripartire ed infatti abbiamo riaperto ...

infoitinterno : Imperia: tabacchini, al via nuovo servizio di rilascio dei certificati anagrafici. 'Non sarà più necessario andare… - montevarchi : Certificati Anagrafici e di Stato Civile. Un breve video esplicativo sulla richiesta e realizzazione dei certific… - ilnotariato : Il Consiglio Notarile di Milano sigla convenzione con il @ComuneMI per la consultazione dell’Anagrafe nazionale del… - ScicliNotizie : “Rilascio certificati anagrafici nelle tabaccherie”, SaC prova a convincere il Comune - AnsaLiguria : Imperia: da oggi certificati anagrafici anche in tabaccheria. Scajola, un sistema per essere ancora più vicini al c… -