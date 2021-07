Variante Delta: l’Inghilterra rimuove le restrizioni nonostante la diffusione (Di martedì 6 luglio 2021) nonostante i contagi da Variante Delta siano in aumento, l’Inghilterra tira dritto sulla rimozione delle restrizioni anti-contagio. Dal 19 luglio via l’obbligo di indossare la mascherina, in alcuni casi anche al chiuso, ma anche quello di distanziamento fisico. Sondaggi Tp: la Variante Delta fa paura a sei italiani su dieci Variante Delta: l’Inghilterra riapre tutto? nonostante tornino ad aumentare i nuovi contagi e, in particolare, quelli causati dalla Variante ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 luglio 2021)i contagi dasiano in aumento,tira dritto sulla rimozione delleanti-contagio. Dal 19 luglio via l’obbligo di indossare la mascherina, in alcuni casi anche al chiuso, ma anche quello di distanziamento fisico. Sondaggi Tp: lafa paura a sei italiani su dieciriapre tutto?tornino ad aumentare i nuovi contagi e, in particolare, quelli causati dalla...

ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - Avner67 : RT @israele360: Israele conferma che il vaccino è meno efficace contro la variante Delta. - ICIsraele : “Covid, variante Delta: anche in Israele i contagi tornano a salire Commento di Sharon Nizza”… -