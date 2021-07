Tre anni per Matteo De Bonis (Di martedì 6 luglio 2021) L’Unione Ciclistica Internazionale ha dichiarato che il ciclista italiano Matteo De Bonis è stato condannato a tre anni di inammissibilità per violazione delle norme antidoping. Cosa è successo a Matteo De Bonis? L’eritropoietina (EPO) è stata rilevata in un atleta di 25 anni del gruppo Vini Zab in un campione fuori gara il 16 febbraio 2021 a Fondi, in Italia. De Bonis potrà tornare allo sport il 29 marzo 2024. Tutte le notizie di ciclismoMathieu van der Poel ha lasciato la corsaLa Continental Ciclobrava: il 26 settembre a GironaNon chiamatelo Tour de ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) L’Unione Ciclistica Internazionale ha dichiarato che il ciclista italianoDeè stato condannato a tredi inammissibilità per violazione delle norme antidoping. Cosa è successo aDe? L’eritropoietina (EPO) è stata rilevata in un atleta di 25del gruppo Vini Zab in un campione fuori gara il 16 febbraio 2021 a Fondi, in Italia. Depotrà tornare allo sport il 29 marzo 2024. Tutte le notizie di ciclismoMathieu van der Poel ha lasciato la corsaLa Continental Ciclobrava: il 26 settembre a GironaNon chiamatelo Tour de ...

