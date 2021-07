Sabatini | “Insigne è fondamentale per il Napoli e De Laurentiis lo sa”

Leggi su retecalcio

(Di martedì 6 luglio 2021): Italia-Spagna? Stasera sono in difficoltà perchè sono sempre stato dalla parte di Luis Enrique, ma stasera non potrò farlo A Radio Kiss Kissè intervenuto Walter, direttore sportivo del Bologna, sulla questione rinnovo che riguarda Lorenzocon il. Queste le sue parole: SUper ile il presidente lo sa. Schouten e Svanberg al? No, non me li hanno mai hai chiesti anche se hanno preso un grande allenatore come Spalletti: -riferisce ...