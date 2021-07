M5s | sondaggio | Conte vs Grillo | il primo è più sostenuto tra i 5s di oggi e di ieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) -vs: ilè piùtra i pentastellati sia diche di. Lo rivela ilsettimanale di Swg nella parte dedicata alle vicende interne del Movimento. "In merito alle recenti vicende sulla leadership del Movimento 5 Stelle che hanno coinvolto Beppee Giuseppe, con quale delle due figure lei si trova in maggiore accordo?", è ilquesito. Gli elettori del M5s rispondono con il 72%e con il 7%. Gli ex ...