Hong Kong | Carrie Lam avverte i genitori dei “figli ribelli”

(Di martedì 6 luglio 2021) Il capo esecutivo diLam ha dichiarato chee gli insegnanti devono evitare agli studenti di protestare contro il governo. La Lam, nel suo comunicato esposto in conferenza stampa, ha fatto anche capire che gli studenti non devono ribellarsi contro la legge sulla sicurezza, imposta recentemente dalla Cina, altrimenti verrano denunciati.

Facebook , Twitter e Google potrebbero presto andarsene da? E' quello che hanno lasciato intendere alle autorità dell'ex colonia britannica - oggi sempre più sotto il pugno duro di Pechino -...Google, Facebook, Twitter e Apple hanno minacciato di lasciare l'isola e smettere di fornire servizi in segno di ...9 persone sono state arrestate: 6 sono studenti. (LaPresse) La polizia di Hong Kong ha arrestato 9 persone per presunto complotto per fabbricare esplosivi e piazzare bombe in tutta la città. I nove ar ...Fabbricavano bombe in un hotel, adibito a laboratorio, nella penisola di Kowloon, 9 persone appartenenti al gruppo "Returning valiant" sono state arrestate dalla Polizia di Hong Kong.